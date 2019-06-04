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Vali Pehlivan, koruyucu ailelerin evlerine misafir oldu

Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, koruyucu aileler olan Çil ve Seçkin aileleriyle iftarda bir araya geldi.


Şingah Mahallesinde ikamet etmekte olan Yunus Çil'e ait evde diğer koruyucu aile Salih Seçkin ve aile bireyleri ile iftarını yapan Vali Pehlivan ile eşi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Vali Pehlivan, iftar vesilesiyle göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı Çil ve Seçkin ailelerine teşekkür ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.


Takdire değer bir vefa örneği göstererek koruyucu aile olan Çil ve Seçkin ailelerini ayrıca tebrik eden Vali Pehlivan, Yunus Çil ile Salih Seçkin'in sergiledikleri bu davranışın çok anlamlı olduğunu belirtti.


Vali Pehlivan, iftarın ardından bir süre aile bireyleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

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