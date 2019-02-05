Vali Pehlivan küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi esnafını ve Bayburt'un yerli market zinciri BİMPAŞ'ı ziyaret etti.

Cuma Namazı sonrası sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelen Vali Pehlivan çeşitli konularda hasbihalde bulundu ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi. Vali Pehlivan esnaflara hayırlı, bereketli iş ve bol kazanç temennisinde bulundu. Buranın ardından çeyrek asırlık hizmet geçmişiyle Bayburt'un yerli gıda ve perakendecilik zinciri Bimpaş A.Ş'ye geçen Vali Pehlivan işletme sahipleri Yaşar Güneş ve Ethem Karademir ile görüştü. İşletme içerisinde bir süre incelemelerde bulunan Vali Pehlivan Güneş ve Karademir'e işlerinde hayır ve başarı temennisinde bulundu.