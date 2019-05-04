Vali Pehlivan: “KUDAKA olarak mesleki eğitim projelerini destekleyeceğiz”

Öğretmen Evi'nde Vali Pehlivan başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ile İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı açılışında konuşan Vali Pehlivan mesleki eğitim ve istihdam konularında geçen üç aylık dönemde neler yapıldığı ve geleceğe yönelik atılacak adımları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. İstihdam konusunun ekonomik verilerin değişkenlik arz ettiği bir ortamda son derece önemli olduğunu kaydeden Vali Pehlivan yatırım, üretim ve istihdamın bir bütün olarak ekonomik kalkınmanın can damarı niteliğinde hayati bir konu olduğunu belirtti.

Vali Pehlivan, “Ülke olarak hükümetimizin bu konuda duyurduğu ve bundan sonra duyuracak olduğu programlar, teşvikler çerçevesinde ilimizde imkanların elverdiği ölçüde ve imkanları zorlayarak ilave bir istihdam daha nasıl sağlayabiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. Geçen yıl uygulamada olan teşviklerin önemli bir kısmı bu yıl da devam ediyor. İlave yenilikler var. Arkadaşlarımız sürekli sahada İŞKUR ve SGK destekleri hakkında esnaf ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Aynı şekilde KOSGEB işletmelerimizi dolaşmak suretiyle teşvik ve destekleri anlatıyor. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'müz Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) İşbirliği kapsamında sağlanan destekler hakkında bilgilendirmelerine devam ediyor.” dedi.

Teşvik, hibe ve diğer destekler hakkında esnafların bilgilendirilmesine yönelik Esnaf Destek Hattı'nı kullanıma açtıklarını anımsatan Vali Pehlivan, “Zamanla oturacak bir uygulama. 333 68 69 numaralı hattı aramak suretiyle esnaflarımız devletimiz ve hükümetimiz tarafından sağlanan destekleri öğrenebilecekler. Esnafımız ve girişimcilerimizin gayretleri, devletimizin teşvikleriyle mevcut istihdamı muhafaza etmek suretiyle bu oranların üstüne çıkmak için el birliğiyle önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Bu vesileyle İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim çalışmalarına Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından destek olunacağını bildiren Vali Pehlivan, “Mesleki eğitim konusu hükümetimizin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde ağırlıklı konulardan birisi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bu konuda imzaladığı bir protokol var. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda KUDAKA olarak bakanlığımızla koordineli bir şekilde mesleki eğitime özel bir bütçe oluşturulmasına yönelik yönetim kurulu olarak gerekli kararı aldık. KUDAKA olarak bu yıl içerisinde netice alacak şekilde mesleki eğitim projelerini destekleyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Vali Pehlivan'ın açıklamalarının ardından İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci katılımcılarla geçen ün aylık süre içerisindeki istihdam ve mesleki eğitim verilerini paylaştı.

Toplantı katılımcıların ilgili konularda görüşlerini paylaşması, değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.