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Vali Pehlivan, Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu'nda incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu’nu ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu'nu ziyaret etti.


Okul öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Pehlivan, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, bu konudaki beklentileri dile getirdi. Bir süre sohbet ettiği öğretmenlerle çeşitli hususlarda bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan daha sonra sınıfları dolaştı.


Vali Pehlivan ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak sorularını cevapladı.


Vali Ali Hamza Pehlivan'a İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdal Salık, Okul Müdürü Mehmet Birinci ve öğretmenler eşlik etti.

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