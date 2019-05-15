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Vali Pehlivan, Mayıs ayı Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık etti

Doğal Taş Fabrikası Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Süleyman Seyhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile Bayburt Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Nurullah Şentürk katıldı.


Mali durum ve faaliyet raporlarının değerlendirildiği toplantıda iç ve dış piyasada pazarlama ağının genişletilmesine yönelik muhtelif kararlar alındı.

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