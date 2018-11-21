Vali Pehlivan, Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulunu ziyaret etti

Vali Pehlivan, Türk Kızılay'ının “81 ilde 81 Anaokulu” projesi kapsamında Bayburt Grup tarafından bağış olarak yapımı üstlenilen ve tamamlanan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulunda incelemelerde bulunarak Okul Müdüründen bilgiler aldı.

Okul bünyesindeki sınıfları da gezen Vali Pehlivan, minik öğrencilerin derslerine bir süre eşlik ederek onlarla sohbet etti.