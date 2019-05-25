Vali Pehlivan ve eşi huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi

Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen iftar programına eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte katılan Vali Pehlivan, iftar öncesi masaları dolaşarak yaşlılarla sohbet etti. Huzurevi sakinleri ile hasbihal edip sağlık durumları ve huzurevindeki şartları hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan ezanın okunmasının ardından orucunu huzurevi sakinleriyle birlikte açtı.

İftar programına Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile kurum çalışanları katıldı.