Vali Pehlivan, Yeşil Yol Projesi Bayburt etabında devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 2015 yılında Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illerindeki turizm merkezlerinin üst kottan birbirine bağlanması amaçlanarak başlatılan Yeşil Yol Projesinin Bayburt etabında İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında yer alan kısımda son aşamalara gelindi.

Konursu ile İncili köyleri arasında daha önce yapımı tamamlanan 6 kilometrelik yol geçen yıl tamamlanan çalışmalarla yayla turizminin uğrak noktalarından Limonsuyu Yaylası'ndan Aydıntepe Yaylası'na kadar uzatılmıştı. Bu çalışmalarla Yeşil Yol Projesi'nin 20 kilometrelik kısmını içeren birinci etabında büyük ilerleme kaydedilmişti. Mevsim şartlarının normalleşmesiyle projenin Bayburt etabında yürütülmekte olan çalışmalara Bayburt İl Özel İdaresi bünyesinde yapılan ihaleler ile yeniden başlandı. Vali Pehlivan, bu kapsamda Aydıntepe ilçesi ile İncili Köyü arası güzergâhta devam eden çalışmaları inceledi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, “Proje kapsamında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ihale ile Aydıntepe Yaylası'ndan Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Kampüsü'ne kadar olan kısmın altyapı çalışmaları tamamlandı. Bahse konu güzergahın asfalt çalışmaları da bu yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Şu anda incelemelerde bulunduğumuz Aydıntepe İlçesi ile İncili Köyü arasındaki kısım, projenin birinci etabının son kısmı olacak. İncili Köyü'nden üniversite kampüsü alanına kadar uzanan 6,5 kilometrelik bu güzergahın 2 kilometresi gidiş-geliş olarak duble yol şeklinde olacak. Bütün altyapı ve üst yapısıyla Limonsuyu Yaylası'ndan Akbulut Köyü'ne uzanan 27 kilometrelik bu yol 2019 yılı itibariyle tamamlanmış olacak. Bu yıl itibariyle Bayburt İl Özel İdaresi sorumluluğundaki Yeşil Yol Projesi'nin birinci etap çalışmaları bitirilmiş olacak.” diye konuştu.

Vali Pehlivan projenin 2 kilometrelik bölümünü kapsayan şehir geçişinde tretuvar, refruj, trafik işaretleri, yaya kaldırımı, aydınlatma ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaların da projelendirildiğini bildirdi.