Vali Pehlivan, Yıldız Garajı esnaflarını ziyaret etti

Esnaf ve vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini yerinde dinleyip çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştiren Vali Ali Hamza Pehlivan, bu kapsamda Yıldız Garajı esnaflarını ziyaret etti. Vali Pehlivan, tarihi yapı içerisindeki işyeri sahipleri ve çalışanlarla sohbet ederek hayırlı işler bereketli bol kazançlar diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a, ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç eşlik etti.