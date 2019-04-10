Vali Pehlivan'dan Polis Haftası mesajı

Vali Pehlivan, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, toplumun huzur ve güvenini temin etmek, ülkemizin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne kastedenler başta olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele etmek üzere 174 yıldır nöbeti başında canla başla görev yapan Emniyet Teşkilatı'mızın değerli mensuplarının Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü'nü tebrik ediyorum.

Teşkilatlanma becerisi sayesinde tarih boyunca birçok devlet kuran, bu bağlamda 2500 yıllık devlet geleneğine sahip olan aziz Milletimiz, diğer milletlere örnek teşkil edecek birçok yenilik ve ilerlemeye çağdaşlarından önce imza atmıştır. Bu yenilikçi adım ve ilerlemeler Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Polis Teşkilatı'nın kurulması ile toplumun huzur ve güvenini sağlamaya, suç ve suçluyla mücadeleye yönelik profesyonel ve insan odaklı bir anlayışı da beraberinde getirmiştir.

Kökleri bu döneme uzanan milletimizin gurur ve kıvanç kaynağı Türk Polis Teşkilatı, bu anlamda Türk Milleti'nin asırlara sarih devlet tecrübesi ve birikiminin en somut göstergelerinden biridir.

Devletin temel amaç ve görevlerinin yerine getirilmesinde çok önemli sorumluluklar üstlenen Emniyet Teşkilatımız, üst düzey deneyimi, bilgi birikimi ve demokratik değerlere bağlılığıyla üstlendiği zor ve meşakkatli vazifeleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarıyla sürdürmektedir. Toplumun huzur ve güvenini sağlayan, can ve mal güvenliğini koruyan, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatı ve Türk Polisinin canını feda etmeyi göze alarak yaptığı hizmetler her zaman milletimizin takdirine mazhar olmuştur. Emniyet Teşkilatımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, milli ve manevi değerlerinden, tarihinden ve milletinden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle huzur şehri Bayburt ilimizin daha da huzurlu ve güvenli bir şehir olması adına görevlerini üstün gayret, özveri ve başarı ile yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarının 10 Nisan Polis Günü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu vesile ile vatan uğruna canlarını feda eden Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”