Vali ve Belediye Başkanı engelli parkurunda empati yaptı

Bayburt'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türk Dünyası Parkı Önünde Başlayan ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, siyasi parti temsilcileri ve bir çok engelli vatandaşın aileleriyle birlikte katıldığı etkinlik kapsamında Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirildi.

Ardından engellilerin sorunlarının empati yoluyla anlatılması amacıyla valilik binası önüne kurulan parkurda, Vali Pehlivan gözleri bandajla kapatılarak engelli bastonu ile parkuru aşıp hedeflenen noktaya ulaşmaya çalıştı.

Belediye Başkanı Mete Memiş de parkuru tekerlekli sandalye ile geçmeye çalıştı.

Pehlivan ve Memiş'in parkuru geçmekte oldukça zorlandığı gözlendi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Pehlivan, oluşturulan parkurun engelli bireyleri daha yakından anlamayı sağladığını söyledi.

Görmeden yürümenin zor olduğunu ifade eden Pehlivan, "Parkur, görme engelli kardeşlerimizi daha iyi anlamamız ve farkındalık için oluşturulmuş. Yönlendirmeler iyi olunca biraz daha rahat hareket edilebiliyor. Belediyemizin engelli bireyler için yaptığı yürüyüş parkuru olmasa daha da zor olurdu. Elbette ki bir zorluğu var ama bu yönlendirmelerin olması biraz daha kolaylaştırmış. İnşallah daha da iyi hale gelecektir. Yani hem kamu kurum ve kuruluşlarının duyarlılığıyla ama vatandaşlarımızın da herkesin duyarlılığıyla sokaklarımız da caddelerimiz de kaldırımlarımız da kamu kurumlarımız da erişilebilirlik adına daha kullanışlı hale gelecektir" dedi.

Her an herkeste fiziki bir takım engeller olabileceğine dikkati çeken Belediye Başkanı Memiş de, “Engelli insanlarımızı mutlu etmek lazım. Sevgisiz bırakmamak lazım. Onların yanında olup onlara destek olmamız lazım. Belediye başkanı olarak bu yolları, kaldırımları yaparken de onları dinledik, görüşlerini aldık tek isteğimiz onları mutlu etmek oldu. Bugün hepimiz herhangi bir kaza sonucu aynı duruma düşebiliriz. Yani onların farkında olmamız lazım. Bunu başarırsak inanıyorum ki onların engellerinin bir çoğunu ortadan kaldırmış olacağız.” dedi.