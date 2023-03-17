Vali Vekili Dilce'den anaokulu öğrencileri ve depremzedelere ziyaret

Yıl Anaokulu ve KYK yurtlarında açılan ana sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Vali Vekili Emine Dilce, deprem bölgesinden gelen öğrenciler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'den bilgi aldıktan sonra Bayburt'ta ağırlanan depremzedelerle sohbet etti.

Vali Vekili Emine Dilce, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'le birlikte 75. Yıl Anaokulu ve KYK yurdunda depremzede ailelerin çocukları için açılan ana sınıflarını ziyaret etti. Anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilenen Dilce, okulda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticileri ve öğretmenlerle gerekli değerlendirmeler yaparak bilgi aldı.

Anaokulu ziyaretinin ardından deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla buluşan Vali Vekili Emine Dilce, yurtta kalan depremzedelerle sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'le birlikte depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak ailelerin ve öğrencilerin taleplerini dinledi.