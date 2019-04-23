Validen 23 Nisan türküsü

Bayburt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Bayburt Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında öğrencilerden oluşan koroyla birlikte sahneye çıkan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan koro eşliğine “Çoruh Türkü Söyler Bayburt'a” Türküsünü seslendirdi. Güzel sesiyle dikkat çeken Pehlivan, dinleyenleri mest etti.

Tören resim, şiir ve kompozisyon dallarında il genelinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.