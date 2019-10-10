Vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtına destek için camilerde buluştu

Barış Pınarı Harekâtının zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Bayburt'taki camilerde Fetih suresi okunup, dualar edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtının zaferle sonuçlanması için Bayburt'taki camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

Bayburt'ta vatandaşlar sabah namazında şanlı Türk ordusunun harekâtta başarılı olması ve desteğini göstermek için Ulu Camisinde buluştu.

Fetih Suresi'nin ardından sabah namazı kılındı.

Türk ordusunun muzaffer olarak dönmelerini istediklerini belirten Bayburtlu vatandaşlardan İsa Yılmaz, “Kur'an-ı Kerim'i ve Fetih Suresi'ni tilavet ettik. Yarabbi İslam'ın son bayraktarı aziz Türk milletimiz fitneyi engellemek, akan gözyaşlarını dindirmek için çıktığı bu harekâtta onların yardımcısı ol. Sana yalvarıyoruz kahraman Mehmetçik'imizi muzaffer eyle." dedi.