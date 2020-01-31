İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vauk Geçidi'nde kar esareti

Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.



Bayburt'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt-Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidi'nde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araç sürücülerine dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.