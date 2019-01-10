Yaban hayatı unutulmuyor

Yemlerin özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerler ve yabani hayvanların geçiş güzergâhı olduğu düşünülen yerlere bırakılmasına dikkat ediliyor.

Bu uygulamaya haftalık periyotlarla devam edilirken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu duyarlılığı sayesinde yabani hayvanlar hem doğada yiyecek bulmakta zorlanmıyor hem de yiyecek ararken yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçilerek bir nebze olsun uzak tutuluyor.