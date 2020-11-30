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Yaban ördekleri Çoruh Nehri'ni mesken tuttu

Kış mevsiminde Çoruh Nehri’ni mesken tutan yaban ördeklerini, Bayburtlu gençler besliyor.

Kış mevsiminde Çoruh Nehri'ni mesken tutan yaban ördeklerini, Bayburtlu gençler besliyor.


Bayburt'ta, kış mevsimiyle birlikte göç eden yaban ördekleri, Çoruh Nehri'ni mesken tuttu. Her sene Kasım'ın sonu ve Aralık aylarında bölgeye gelen yaban ördekleri, son yıllarda ise yoğunluklarını artırdı. Yüzlerce yaban ördeği nehir yatağı üzerinde Bayburtlu gençlerin ve belediye ekiplerinin bıraktığı yiyeceklerle besleniyor. Bayburt'ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle, bölge yaban ördekleri tarafından tercih ediliyor. Nehir boyunca görülen yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.


Bayburt Gençlik Merkezinden gençler havaların soğumasıyla birlikte yem bulmakta zorlanan yaban ördekleri için ekmek ve yem bıraktı.


Gençler, yaban ördeklerinin Bayburt'a ve insanlara renk kattığını söyledi.

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