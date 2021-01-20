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Yaban ördekleri Çoruh Nehri'ni mesken tuttu

Yaban ördekleri Bayburt’tan geçen Çoruh Nehri’ni mesken tuttu.

Yaban ördekleri Bayburt'tan geçen Çoruh Nehri'ni mesken tuttu.


Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta vatandaşlar ve görevliler, yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken, çok sayıda yaban ördeği de Çoruh Nehri'ni mesken tuttu.


Havaların soğumasıyla birlikte yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için görevliler tarafından yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürdükleri bölgelere yem bırakılırken, son günlerde özellikle Çoruh Nehri'ne akın eden yeşilbaşlı yaban ördekleri ise dikkat çekiyor.


Yaban ördeklerine ev sahipliği yapan Bayburt'ta yaşam mücadelesi veren yaban ördeklerine yem bırakıldı. Yaban ördeklerinin özellikle bu bölgeyi seçtiklerine dikkat çeken vatandaşlar, “Yaban ördekleri için yemleme yapıyoruz. Bizim doğal hayata bu tür desteklerimiz kış boyunca devam edecektir” dedi.


Her sene Kasım'ın sonu ve Aralık aylarında bölgeye gelen yaban ördekleri, son yıllarda ise yoğunluklarını artırdı. Yüzlerce yaban ördeği nehir yatağı üzerinde Bayburtlu gençlerin ve belediye ekiplerinin bıraktığı yiyeceklerle besleniyor.

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