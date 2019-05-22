Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programında başarılı olanlara sertifikaları verildi

Bâbertî Külliyesi Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen sertifika dağıtım törenine, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mete Yusuf Ustabulut, Bayuni-TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Kara ve görevli akademisyenler ile birlikte sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı. Tören hakkında açıklama yapan Rektör Coşkun, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği Bölümlerine kayıtlı öğrencilerin aldıkları sertifikalar sayesinde üniversitelerin TÖMER bünyesinde ve çeşitli kurumlarda yabancılara Türkçe dersi verebileceklerini söyledi. TÖMER bünyesindeki akademisyenleri ve öğrencileri tebrik eden Coşkun, programın ileriki dönem kayıtları ile devam edeceğini dile getirdi.