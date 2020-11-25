Yakup Abdal Tabiat Parkı cazibe merkezi olma yolunda

Yakup Abdal Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce uygulanan Peyzaj Uygulama Projesi ile doğaseverlerin uğrak mekânlarından biri haline gelecek.

Orman ve Şu İşleri Bakanlığı tarafından 2014 yılında tabiat parkı ilan edilen ve iki yüz sekiz hektar alanı kapsayan Yakup Abdal Tabiat Parkı'nda 2018 yılında başlatılan peyzaj çalışmaları son aşamaya geldi. Proje doğrultusunda tabiat parkı içerisinde kır lokantası, seyir terası, kameriyeler, piknik ve oturma alanları ile spor ve oyun sahaları yapıldı. Bitki çeşitliliği ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çeken tabiat parkında, doğa ve yaban hayatı tutkunları için de gözlem noktaları ile yürüyüş rotaları oluşturuldu.

Çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, yetkililerden bilgi aldı. Burada yaptığı açıklamada Yakup Abdal Tabiat Parkı'nda yürütülen proje ile bölgeyi vatandaşların kullanımına sunmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Epcim, “Bugün itibariyle çalışmaların sonuna yaklaşıldığını memnuniyetle müşahede ettik. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Yakup Abdal Tabiat Parkı Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olacak.” dedi.