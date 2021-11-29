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Yanan ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef oldu

Bayburt’un Gençosman köyünde ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef oldu.

Bayburt'un Gençosman köyünde ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef oldu.


Merkeze bağlı Genç Osman köyünde, Tuncay Adıgüzel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmasının ardından söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ile çoban köpeği telef oldu.


Bir traktörün kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen Adıgüzel ailesinden 2 kişi Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi edildikten sonra taburcu oldular.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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