Yangında 45 dekarlık alandaki kuru otlar kül oldu

Bayburt'ta dağlık arazide çıkan anız yangınında yaklaşık 45 dekar alana yayılı kuru otlar küle döndü.

Bayburt'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Hacıoğlu köyünün dağlık arazisinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye, AFAD, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazinin dik ve yamaç oluşu nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği, araçlardan uzatılan hortumların ulaşamadığı noktalara kazma, küreklerle müdahalede bulunuldu.

Yaklaşık 4 saate söndürülen yangında 45 dekar alana yayılı kuru otlar küle döndü. Ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.