Yaralı kaya kartalı jandarma ekiplerince tedavi ettirildi

Bayburt'ta jandarma ekipleri devriye esnasında fark ettikleri yaralı kaya kartalını veteriner kliniğine götürerek tedavi ettirdi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Bayburt merkez Gençosman köyü mevkiinde boş arazide yaralı ve uçamayan bir kaya kartalının olduğu tespit edildi. Asayiş timlerince muhafaza altına alınan yaralı kartal daha sonra Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurularak tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi.

Yaralı kartal tedavisinin bitmesinin ardından DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakılacak.