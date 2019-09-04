Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Bayburt'ta Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Bayburt'ta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri ormanlık alanda kızıl şahin gördüler. Şahin'in yaralı olduğunu fark eden personeller durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürlüğüne bildirdiler. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube müdürlüğü tarafından teslim alınan kızıl şahin veteriner hekim tarafından tedavi edilmek üzere Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü şube müdürlüğüne teslim edildi.

Kızıl şahinin yapısal özellikleri

Havada geniş kanatlarıyla çırpınmadan uzun süre uçabilir. Kartalgiller familyasından olan kızıl şahin 100 yıl kadar ömre sahiptir. Boyları 50-55 santimetre, gagaları kıvrık, kahverengi tüylü ve güçlü pençeleri vardır. Dişi olanlar erkeklerden biraz daha iridir. Erkeklerin sırtları kahve ve kırmızı tonlarında, alnında ve ensesinde beyaz benekler bulunur. Kuyruk bölümü kahverengi ve enine açık kahve şeritler bulunur. Renkler her zaman farklılıklar gösterebilir. Dünyada bilinen 50 kadar türü bulunmaktadır. Genellikle gündüzleri avlanırlar. Ormanlık ve çayırlık alanları mesken edinirler. Uçuş sırasındaki ağır kanat çırpışı kendine has özelliktedir. Havada saatler süren uçuş yaparlar. Avlarını uçarken bulup, kanatlarını kısarak avına doğru inişe geçerler. Oldukça iyi görüş yetenekleri olduğundan, insanlar tarafından evcilleştirilerek avcılıkta kullanılırlar.