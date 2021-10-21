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Yaralı yaban tavşanını veterinerde tedavi ettirdi

Bayburt’ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan yabani tavşan veterinerde tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Bayburt'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan yabani tavşan veterinerde tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.


Akşar köyü yol güzergahında aracın çarpması sonucu yaralanan yaban tavşanı, veteriner hekimler tarafından iyileştirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Aracıyla Akşar köyüne giderken yaralı yaban tavşanının kafasını yere vurup, sesler çıkararak yardım beklediğini gören Nadir Karakaşoğlu isimli vatandaş, yaralı yaban tavşanını en yakın veterinere götürerek, tedavisini yaptırdı. Tavşanın yaralı bir şekilde yerde yatmasına kayıtsız kalmayan Karakaşoğlu, "Ben Akşar köyüne gidiyordum, bir baktım yaban tavşanı yerde kafasını asfalta vuruyor şaşırdım açıkçası. Apar topar veterinere götürdüm. Beyinde zedelenme olduğunu söylediler, kalp atışları normal değilmiş, onu normale döndürdüler. Daha sonra serum iğne yaptılar. Bir gece veterinerde müşahede altında kaldı" şeklinde konuştu.


Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak durumu bildiren Karakaşoğlu, Milli Parklar Müdürü Alpaslan Katırcı'nın yaban tavşanının sağlık durumunun takipçisi olacaklarını, daha sonrasında ise serbest bırakacaklarını söylediğini kaydetti.


Sağlık durumu iyi olan yaban tavşanı, Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Bayburt İl Vilayet Ormanına götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

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