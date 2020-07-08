İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni devlet hastanesi çalışmalarında son aşamaya gelindi

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt’ta sağlık hizmetlerini yeni bir noktaya taşıyacak 200 yataklı yeni devlet hastanesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta sağlık hizmetlerini yeni bir noktaya taşıyacak 200 yataklı yeni devlet hastanesinde devam eden çalışmaları inceledi.


İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve Başhekim Turhan Şener eşliğinde 52 bin metrekarelik kullanım alanına sahip bina inşaatını gezen Vali Epcim, çalışmaların geldiği noktanın memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Vali Epcim, devasa yatırımın yüzde 95 oranında tamamlandığına işaret ederek tefrişat ve donanım ihalelerinin aralıksız devam ettiğine dikkat çekti.


Yeni hastanenin tamamlanmasıyla Bayburt'ta sağlık altyapısının çok daha güçlü ve modern bir yapıya bürüneceğini bildiren Vali Epcim, “Yeni devlet hastanemiz 200 yataklı ve gerektiğinde kapasite artırımı yapılabilecek, uluslararası standartlarda 55 poliklinik, 7 ameliyathane ve 22 diyaliz ünitesi ile hizmet verecek ve inşallah yaz ayları sonunda hasta kabul etmeye başlayacak. Salgın sürecindeki zorluklara rağmen yeni devlet hastanesi inşaatına desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal'a ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.


Vali Epcim, buradaki incelemelerinin ardından aynı bölgede yer alan Bayburt Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. İşletme sahibi Onur Akbaş'tan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, bol kazanç temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.