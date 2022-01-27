Çoruh'un misafirleri Yeşilbaşlı gövel ördekler drone ile yakından görüntülendi. Yeşilbaşlı gövel ördekler, Çoruh'un yüzeyinde yüzerek adeta görenleri mest ediyor.

Kış aylarında Çoruh Nehrini mesken tutan Yeşilbaşlı gövel ördekler, Çoruh'un yüzeyinde yüzerek adeta görenleri mest ediyor. Ördeklerin suya dalıp çıkarken ki halleri ve buz üzerindeki sevimli anları drone ile yakından görüntülendi. Kışın Aralık ayı gibi Çoruh Nehrine gelen ve ilkbaharın gelmesiyle birlikte göç eden ördekler, Bayburtluların ilgi odağı oluyor. Bayburtlu vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen ördekler, ara ara Çoruh'un buz tutmuş kısımlarında suya dalıp çıkarak görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Ekmeğini alıp Çoruh'a koşan vatandaşlar, ördekleri besleyerek, vakit geçiriyorlar.

"Bayburt'un gülü ördekler çocuğumuz gibi"

Civarda esnaflık yapan Hikmet Fazla isimli vatandaş, Yeşil başlı gövel ördeklerin Çoruh'ta misafir olmalarından duyduğu mutluluğu, "Ördekler Bayburt'un gülleri adeta. Bu ördekler Çoruh'a geldiği zaman neşeleniyoruz, mutlu oluyoruz. İl dışından misafirlerimiz geldiği zaman ekmek alıp buradan köprü üzerinden ördekleri besliyorlar. Kimisi evindeki artık yemekleri getiriyor, ördeklere veriyorlar. Herkes bu ördekleri seviyor, besliyor, ilgi gösteriyor. Normalde başka yerlerde bu hayvanları avlıyorlar, vuruyorlar. Bayburt'ta böyle bir şey yok çok şükür. Biz ördeklerimizi seviyoruz, Bayburt'umuzun neşe kaynakları, aynı çocuğumuz gibiler" sözleriyle dile getirdi.

"Su samurları ördeklere zarar vermesin diye erkenden gelip kontrol ediyorum"

Yöre halkı tarafından 'su iti' olarak bilinen su samurları da kışın Çoruh Nehri'nin misafirleri oluyor. Ara ara Çoruh'un soğuk sularında görülen su samurları Çoruh Nehrinin farklı kollarında yüzerek Çoruh'u mesken tutuyorlar. Su samurlarının ördeklere vereceği zarardan duyduğu tedirginliği dile getiren Süleyman Ağbal, "Ara sıra ördeklere ekmek getiriyorum, onları hem besliyorum hem de izliyorum. Adeta beslerken mest oluyorum öyle güzel su üzerinde yüzüyorlar ki büyülenmemek elde değil. Bazen de su samuruna rastlıyorum, güzel ördeklerimize zarar verirler diye erkenden gelip kontrol ettiğim oluyor. Su samuru, Yeşilbaşlı gövel ördekler Bayburt'umuzun misafirleri elimizden geldiğince bu misafirlerimize iyi bakıyoruz" dedi.