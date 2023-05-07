YKS provasının ilk aşaması tamamlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon illerini kapsayan YKS provalarının TYT aşaması Bayburt’taki 12.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon illerini kapsayan YKS provalarının TYT aşaması Bayburt'taki 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.
İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt Üniversitesi Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde yapılan sınav öncesinde sınav salonlarını gezerek öğrencilere başarılar diledi.