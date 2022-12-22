İhlas Haber Ajansı

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Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Elazığ’dan Rize istikametine giden 4 kişi yoğun sis ve buzlanma nedeni ile Dumlu köyünde mahsur kaldı.

Elazığ'dan Rize istikametine giden 4 kişi yoğun sis ve buzlanma nedeni ile Dumlu köyünde mahsur kaldı. Navigasyonun yanlış güzergah tarif etmesi üzerine farklı yola sapan sürücü ve arkadaşları sabahın erken saatlerinde mahsur kalarak yardım beklemeye başladı. Durumu 112'ye bildiren mahsur kalan vatandaşların yardımına ise AFAD ekipleri yetişti. Mahsur kalanlara yardımcı olan AFAD ekiplerince araç kontrollü bir şekilde Bayburt merkeze getirildi. Vatandaşlar, buradan Rize istikametine gitmek üzere yola koyuldular.

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