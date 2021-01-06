YÖK 2019 yılına ait üniversitelerin karnesini açıkladı!

5 ana kategorideki 45 alt göstergede değerlendirilen raporda Bayburt Üniversitesi'nin karnesi şu şekilde oldu:

Bayburt Üniversitesi. Rektör adı ve soyadı: Prof. Dr. Selçuk Coşkun. Kuruluş yılı: 22.05.2008

A. Eğitim ve Öğretim

A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı 1

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5'lik dilime giren program sayısı 1

A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5'lik dilime giren program sayısı 0

A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı 3

A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 1

A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı 3

A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı 0

A.6 Programların genel doluluk oranı %86,46

A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı %100

A.8 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı %28

A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı %6

A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı 0

A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 9

A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı 442,02

B. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,143

B.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0,292

B.3 En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 31

B.4 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı %48,39

B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 0

B.5.2 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1

B.6 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı 0

B.7 YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı 0

B.8 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı 1

B.9 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 0

B.10 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı 13

B.11 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı 19

B.12.1 Üniversitenin THE'ya göre dünya sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.2 Üniversitenin THE'ya göre bölgesel (Asya) sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.3 Üniversitenin THE'ya göre ulusal sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.4 Üniversitenin QS'e göre dünya sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.5 Üniversitenin QS'e göre bölgesel (Asya) sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.6 Üniversitenin QS'e göre ulusal sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.7 Üniversitenin ARWU'ya göre dünya sıralaması (Boş bırakılmış)

B.12.8 Üniversitenin ARWU'ya göre ulusal sıralaması (Boş bırakılmış)

B.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı (Boş bırakılmış)

B.14.1 Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı 0

B.14.2 Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir 0

C. Uluslararasılaşma

C.1.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı 3

C.1.2 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve araştırmacı sayısı 0

C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 127

C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 0

C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı 15

C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı 0

C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı 11

C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı 15

C.6 Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı 0

D. Bütçe ve Finansman

D.1 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı %8,65

D.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı

D.3.1 Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı %1,375

D.3.2 Ar-Ge'ye harcanan yatırım bütçesi oranı %0,67

D.4.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı 0

D.4.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi 0

D.5 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı 14025120

D.6 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı 7781,75

D.7 Yayın alımının bütçeye oranı %0,494

D.8 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı %4,22

E. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

E.1 Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı 2

E.2 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı 216

E.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 7

E.4 Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı 5

E.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı 5

E.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı 0

E.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı 0

E.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması (Boş bırakılmış)