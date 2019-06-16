YÖKAK Dış Değerlendirme ekibi Bayburt Üniversitesini ziyaret etti

Dr. Elif Çepni başkanlığındaki 6 kişilik Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme ekibi Bayburt Üniversitesini ziyaret ederek tüm birimlerde uygulanan kalite standartlarını inceledi.

Saha incelemeleri esnasında Bâbertî, Dede Korkut, Demirözü ve Aydıntepe Külliyelerini gezen ve üst yönetim, akademik personel, idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlarla görüşmeler gerçekleştiren ekip, Bayburt Üniversitesi'nin kalite standartları konusunda olumlu görüş bildirdi.

Bayburt Üniversitesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerinden bazılarını yerinde inceleyen ekip, YÖKAK web sayfasında ilan edilecek olan nihai rapor öncesinde Rektör Dr. Selçuk Coşkun'la yaptıkları görüşmede izlenimlerini paylaştı. Ekip üyeleri tarafından sözlü olarak aktarılan bildirimde, 2008 yılında kurulan Üniversitenin kısa sürede öğrenci ve program sayısını hızla artırmış olması ve Akademik Personel alım sürecinde liyakate dayalı şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı sergilemesinin önemli bir kalite göstergesi olduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca kurum aidiyetinin etkinliği, organik tarım konusunda kat edilen mesafeler ve uygulanan örnek projeler, yöresel el sanatlarının yaşatılması konusunda gösterilen gayretlere de önemli bir yer ayrıldı. Ekip üyeleri, Bayburt Üniversitesi'nin bölgenin kalkınmasına yaptığı bilimsel, ekonomik ve kültürel katkılarını ve gelişmelere hızlı refleks gösteren yeniliğe açık karakterini gözlemlediklerini bildirdiler.

YÖKAK Ekibini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Coşkun, bu ziyaretin yalnızca bir değerlendirmeyle sınırlanmadığını ve konuklarına Bayburt kültürünü de tanıttıklarını söyledi. Bayburt Üniversitesi'nin kentin doğal dokusunu yansıtan kolektif bir emek olduğunu belirten Coşkun, kalite standartlarını belirleyen vizyonlarını geleneklerden ve geleceğe yön veren değerler siteminden ilhamla oluşturduklarını dile getirdi. Faydalı ve işlevsel geribildirimler aldıklarına vurgu yapan Coşkun, kalite standartlarını geliştirmelerine katkı sunan YÖKAK Dış Değerlendirme ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.