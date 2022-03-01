Yüksek kesimlerde kar ve tipi

Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Kent merkezlerinde yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde yeniden kar ve tipi etkisini artırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı gececik. Yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur yükseksek kesimlerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olacağı beklenmekte. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların Erzincan'ın güney kesimleri ile Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.