İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü

Bayburt Valiliği’nde Üniversite Güvenlik Toplantısı düzenlenerek yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Bayburt Valiliği'nde Üniversite Güvenlik Toplantısı düzenlenerek yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.


Toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Toplantıda yükseköğretim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.