Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verisini paylaştı. Buna göre YD-ÜFE 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4, bir önceki yılın aralık ayına göre %4, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %91,79 artış gerçekleşti.

İmalat yıllık %51,09 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %45,09, imalatta %51,09 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %50,21, dayanıklı tüketim malında %51,88, dayanıksız tüketim malında %47,66, enerjide %80,77, sermaye malında %50,89 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık %4,01 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında %3,18, imalatta %4,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında %3,27, dayanıklı tüketim malında %3,95, dayanıksız tüketim malında %3,41, enerjide %10,09, sermaye malında %4,18 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri %29,35, giyim eşyası %36,75, ana metaller %39,84 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %80,77, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %73,09, diğer metalik olmayan mineral ürünler %72,36 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %1,80 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %10,36, kok ve rafine petrol ürünleri %10,09, tütün ürünleri %8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.