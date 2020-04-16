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Zabıta esnafa maske dağıttı

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi kentte esnafa maske temininde bulundu.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan koruyucu maskelerini alan esnaf belediyenin bu uygulamasından oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, “Korona virüs ile mücadele çalışmalarımızda her gün yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında ilimizdeki esnafa ekiplerimiz maskelerini ulaştırdılar. Esnaf bu uygulamamızdan memnun kaldıklarını ifade ettiler. Uygulamalarımız toplum sağlığı için. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar devlet millet el ele vererek giriştiğimiz Kovid- 19 ile mücadelemizi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Onlar yeterki devletimizin uyarılarına kulak verip evlerinde kalsınlar. Biz onlar için sahadayız” diye konuştu.

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