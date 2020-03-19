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Zabıtadan kasap denetimi

Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren kasap marketler ile şarküterilerdeki kasap reyonlarında denetim yapıldı.


Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi.


Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetimlerde gerekli durumlarda esnaf ve işletmecilere uyarılarda bulundu.

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