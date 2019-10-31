Ziraat Türkiye Kupası: Bayburt İÖİ - Bursaspor: 1 -2

Ziraat Türkiye Kupası 4.
tur maçında Bursaspor deplasmanda Bayburtspor'u 2-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller Yevhen Seleznyov (penaltıdan) ve Onu Atasayar'dan geldi.
Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Bayburt İÖİ ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor Bayburt Genç Osman Sentetik Stadyumu'nda karşılaştı.
Batuhan Gültek'in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan ekip ev sahibi Bayburtspor oldu. Sarı-siyahlı ekip 22'inci dakikada Sinan Özkan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Bursaspor'a beraberliği getiren golü Yevhen Seleznyov kaydetti. 45+4'üncü dakikada tecrübeli golcü penaltıdan attığı golle takımına beraberliği kazandırdı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golü ise Onur Atasayar kaydetti.
Bayburtsporlu futbolculardan asker selamı
Karşılaşmanın ilk golünün ardından Bayburtsporlu futbolcular asker selamı verdi. Taraftarlar da bu anı alkışlarla taçlandırdı.
90+5'te penaltı kaçtı
Karşılaşmanın son dakikalarında penaltı kazanan Bayburtspor'da Tayyib kullandığı atıştan yararlanamadı ve Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Hakemler: Batuhan Gültek - Emin YIldırım - Çetin Öncel - Yusuf Aydın
Stadyum: Bayburt Genç Osman
Bayburt Öİ Spor: Yunus Emre Kırdal, Alper Tursun, Volkan Çekiç, Ethem Pülgir, İsmet Kavuştu, Okan Yıldız, Emre Şahin (27'Furkan Tütüncü), Bilal Gülden, Azad Filiz, Sinan Özkan, Tayyip Kanarya
Yedekler: Alişan Şeker, Erol Yükseker,Yusuf Onur Arıkan, Muhammet Mahmut Emir, Haydar Deniz, Furkan Tütüncü, Niyazi Çolak
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Musa Araz (88' Enes Kayar), Igor Wanderson (73' Ozan İsmail Koç), Yevgen Seleznov, Çağatay Yılmaz (45' Ali Akman)
Yedekler: Onurcan Piri, Furkan Emre Ünver, Enes Kayar, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Berk Akgönül, Ali Akman
Goller: 22' Sinan Özkan (Bayburt İÖİ Spor) - 45+4' (P) Yevgen Seleznov - 70' Onur Atasayar (Bursaspor)
Sarı Kart: 45' Sinan Özkan (Bayburt İÖİ Spor) - 45' Rüştü Hanlı - 81' Yevgen Seleznov - 85' Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)