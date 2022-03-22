Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu

Bayburt'ta Spor Bilimleri Fakültesindeki zumba ve cimnastik salonunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Hizmete sunulan salonun açılışını Dr. Büşra Türkmen gerçekleştirdi. Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın eşi Kerime Polat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Müftü Hasan Başoğlu'nun eşi Zehra Başoğlu, Sağlık İl Müdürü İlker Hancı'nın eşi Esra Hancı, Ümit Derneği Başkanı Nesli Kocabey, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'ün eşi Ayşe Bülbül, Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul'un eşi Havva Kul ile akademik ve idari personeller açılışa katılım sağladı.

Pek çok sportif faaliyeti olanaklı kılan salon, spor araştırmaları için imkân sağlamakla birlikte çeşitli kurslara da ev sahipliği yapacak şekilde dizayn edildi. Böylece Bâbertî Külliyesinde bulunan sosyal ve sportif tesislere bir yenisi daha eklenmiş oldu.