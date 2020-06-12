1 aydır görülmüyordu, son iki günde 4 yeni vaka

Bilecik'te yaklaşık bir aydır korona virüs vakası görülmezken, son 2 günde 4 yeni vaka tespit edildi.

Bilecik ve ilçelerinde 10 Mayıs tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) vakası görülmüyordu. Ancak kentte son 2 günde 3'ü kent merkezi 1'i Bozüyük ilçesinde olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildi. Hastalar yüksek ateş şikayeti ile gittikleri hastanelerde gözlem altına alındı. Yetkililer vatandaşların normalleşmenin rehavetine kapıldıklarını belirterek, sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.