İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 aydır görülmüyordu, son iki günde 4 yeni vaka

Bilecik’te yaklaşık bir aydır korona virüs vakası görülmezken, son 2 günde 4 yeni vaka tespit edildi.

Bilecik'te yaklaşık bir aydır korona virüs vakası görülmezken, son 2 günde 4 yeni vaka tespit edildi.


Bilecik ve ilçelerinde 10 Mayıs tarihinden bu yana korona virüs (Covid-19) vakası görülmüyordu. Ancak kentte son 2 günde 3'ü kent merkezi 1'i Bozüyük ilçesinde olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildi. Hastalar yüksek ateş şikayeti ile gittikleri hastanelerde gözlem altına alındı. Yetkililer vatandaşların normalleşmenin rehavetine kapıldıklarını belirterek, sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.