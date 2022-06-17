1. Geleneksel Öğrenci Konseri

Bilecik Belediyesi ve bir müzik evi işbirliğiyle, Atatürk Parkı'nda düzenlenen 1. Geleneksel Öğrenci konserinde renkli ve güzel anlar yaşandı.

Atatürk Parkı amfi sahneyi dolduran sanatseverler, aldıkları müzik eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocukların hünerlerini büyük bir beğeniyle izledi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da etkinliğe katılarak, küçük müzisyenlerin sevinç ve heyecanını paylaştı. Çocukların konseri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan V. Subaşı, ‘'Atatürk Parkı amaçladığımız etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bilecik'te kültür, sanat ve müzik alanında güzel çalışmalar yapılıyor. Bilecik Belediyesi olarak bizler de bu tür çalışmalara her zaman katkı veriyoruz. Birbirinden yetenekli ve müzik aşığı güzel çocuklara, sanat hayatlarında başarılar diliyorum. Sanatın olduğu her yerde biz de varız diyoruz. Sanatla kalın, sanattan ayrılmayın'' şeklinde konuştu.

Sırasıyla aldıkları eğitimleri enstrümanlarına yansıtan çocuklar, izleyicilerden büyük alkış aldı.