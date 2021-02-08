1 'inci dönem buzağı desteklemesi askıya çıktı

Bilecik Tarım Ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2020 yılı 1 'inci dönem buzağı desteklemesi askıya çıktığını söyledi.

İl Müdürü Yoldaş yaptığı açıklamada, "2020 yılı hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği kapsamında E-Islah veri tabanından alınmış olan 2020 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemesi İcmal - 1 askı listeleri askıya çıkmıştır. 10 Şubat 2021 tarihleri arasında 10 iş günü süre ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görebilirsiniz" dedi.