1 kilo armut alarak 50 TL'lik sahte para verdiler

Bilecik'te kapalı pazarda bir sebze meyve satıcısından 1 kilo armut alan şahıs pazarcıya 50 TL sahte para verdi.

Hürriyet mahallesine kurulan kapalı pazar gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tezgahın birinden 1 kilo armut aldı. Pazarcıya 50 TL veren şahıs paranın üzerini alarak tezgahtan uzaklaştı. O an elinde soğuktan dolayı eldiven bulunan pazarcı paranın sahte olduğu anlamadı. Paranın renginden şüphelenen pazarcı eldivenlerini çıkarınca paranın sahte olduğu anladı ama iş işten geçti.