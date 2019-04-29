1 Mayıs Bilecik'te coşkuyla kutlanacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de coşkuyla kutlanacak.

Eskişehir Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Sekreteri ve Metal İş Sendikası Bilecik Bölge Temsilcisi Recai Büyükbeyhan, sendika binasında yaptığı açıklamada, her 1 Mayıs' ta olduğu gibi bu yıl da Emek ve Dayanışma Bayramında tüm emekçiler birleşerek ve dayanışma içerisinde, eşitlikçi ve demokratik bir düzen kurmanın mücadelesini vereceklerini belirtti. Büyükbeyhan, "Çalışma yaşamında emekçinin koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası ölçütlere uyumun sağlanmasına hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, hakların kazanılması için var gücümüzle çalışmaya sömürü düzenine karşı dimdik durmaya devam edeceğiz.Bir yandan emeğin kazanılmış haklarına yönelik ciddi saldırıların olduğu' işsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerinin dayatıldığı sendikal hak ve ihlallerin sürdürüldüğü bu dönemde siyasi iktidarın yeni söylemleri ortaya çıkmaktadır.Kıdem tazminatının fona devredilmesi ve bireysel emeklilik sigortasının zorunlu hale getirilmesi. Hükümetin otoriter özlemlerini giderek arttırdığı bu süreçte gerçekleştireceğimiz, 1 Mayıs Bayramı haklarımıza dokunma diye haykıracağımız son derece önemli bir gün olacaktır" dedi.

"Bizler 1 Mayısın kitlesel olarak kutlanması için gereken tüm çalışmayı göstereceğiz"

Büyükbeyha,n açıklamasının devamında Türkiye'nin son derece önemli bir dönemeçten geçtiğini anlatarak, "1 Mayıs'ı anlam ve önemine uygun bir biçimde tüm haklarımızın katılacağı genişlikte ve kapsamda gerçekleştirmek üzere kutlama hazırlıklarına Bilecik ilimizde başladık. Böyle bir dönemde sınıf mücadelesine yakışır bir tutum sergilemek, sermayeden ve onun bize sunduklarından yana değil, temsil ettiğimiz sınıf çıkarlarına uygun bir duruş sergilemek gerekir. Bizler 1 Mayısın kitlesel olarak kutlanması için gereken tüm çalışmayı göstereceğiz. Örgütlü güçlerin katılımının yanında işsizlerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların, tüm Bilecik halkının geniş katılımlarını bekliyor çalışmalarımızın bu yönde olduğunu tüm halkımıza duyuruyoruz.Bu ses Türkiye'nin aydınlık sesi olacaktır" ifadelerine yer verdi.