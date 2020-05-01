1 Mayıs'ta Bilecik meydanları boş kaldı

Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen meydanlar boş kaldı.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı sebebiyle Bilecik'te her yıl kutlamaların adresi olan Teyfikbey Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı bu yıl Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında boş kaldı. İşçilerin bağlı olduğu sendikaların temsilcileri günler önceden kutlamaların yapılmayacağı duyururken, Bilecik'teki işçilerde bu sese kulak vererek, evlerinde kaldılar.