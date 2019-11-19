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10 ay sonra imam atanana köyde cami doldu taştı

Bilecik’te aylardır imam hatibi olmayan caminin cemaati, atamanın yapılmasının ardından ilk namazda camiyi doldurdu.

Bilecik'te aylardır imam hatibi olmayan caminin cemaati, atamanın yapılmasının ardından ilk namazda camiyi doldurdu.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü cami imamının 10 ay önce emekliye ayrılmasının ardından aylardır imamsız kalan köye imam atandı. Cemaat camiyi boş bırakmasa da köylerine her fırsatta bir imam atanması gerektiğini belirtiyorlardı. Özel günlerde ve cenaze olduğundan ilçeden köye imam getirmek zorunda kalan köylülerin bu sorun tamamı ile ortadan kalktı. Bilecik İl Müftülüğü o köye 10 ay sonra imam atarken, imam ilk gününde kalabalık bir cemaatle birlikte namaz kaldı. Köylüler Gümüşdere köyüne imam atandı haberini duyunca yeni atanan imam köyde sevinç ile karşılanırken, köylüler camiye koştu. İmam ile tanışan köylüler sonra hep birlikte öğle namazı kılarken, imam hatip Mustafa Akbulut'un daha önce Bayburt ilinde görev yaptığı öğrenildi.

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