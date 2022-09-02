10 aylıkken resim yapmaya başladı, 8 yaşında resim sergisi açtı

Bilecik'te 10 aylıkken resim yapmaya başlayan 8 yaşındaki Zeynep Yağmur Çevik, 'Dürbünümden Senemler' isimli resim sergisini açtı.

Bilecik Belediyesi katkılarıyla 'Dürbünümden Senemler' isimli resim sergisini açan 8 yaşındaki Zeynep Yağmur Çevik, resimlerinde kadına ve çocuklara karşı şiddete hayır mesajı verdiğini söyledi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve yakınlarıyla birlikte resim sergisini açan Zeynep Yağmur Çevik, sergisi hakkında bilgi verdi. 10 aylıkken resim yapmaya başladığını belirten Çevik, ‘'Ben 8 yaşındayım. Çok küçük yaştan itibaren resim yapıyorum. Resim yapınca kendimi mutlu hissediyorum. Bütün resimlerimde kadınlara ve çocuklara karşı şiddetin olmaması için mesajlar veriyorum. Belediye Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı'nı da ziyaret ettim. Kendisi resimlerimi çok beğendi. Bana destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sergimden ve resimlerimden elde ettiğim geliri, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlayacağım" dedi.

Zeynep Yağmur Çevik'in anne ve babası da çocuklarının her zaman yanında olduklarını ve tüm çalışmalarında destek verdiklerini söyledi.

‘'Zeynep'i tebrik ediyorum. Her zaman destekçisi olacağız''

Resim sergisini gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, "Zeynep'i tebrik ediyorum. Çok güzel resimler yapmış ve güzel mesajlar barındırıyor. Bilecik Belediyesi olarak Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile birlikte kendisine katkı vermeye devam edeceğiz'' dedi.