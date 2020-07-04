10 katlı alışveriş merkezinde dumanlara müdahale eden 1 itfaiye eri yaralanırken, 3 kişi dumandan etkilendi

Bilecik'te 10 katlı bir alışveriş merkezinin çatı katından yükselen dumanlar 3 saatlik uğraş sonrası kontrol altına alınırken, dumanlara müdahale 1 itfaiye eri kafasından yaralandı. 1'i itfaiye eri olmak üzere 2 kişide dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve içinde birçok işletmenin yanı sıra büroları da barındıran Kayı Plaza'da bulunan bir iş yerinde çıkan dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dumanlar havalandırma tahliyesinden çatıya kadar ulaşırken, çatıdan yükselene dumanlar tüm kentten görüldü. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis, doğal gaz ve OEDAŞ ekipleri yönlendirildi. 10 katlı bina güvenlik amaçlı boşaltılırken, elektrik ve doğal gazı da kesildi. Yangın nedeniyle Bilecik-Osmaneli karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, büyük araçlar il girişinde bekletildi. İftariye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışma ardından yükselen dumanları keserken, hiç bir şekilde alev gözükmemesi gözlerden kaçmadı. Yaşanana olayda dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

1 itfaiye eri yaralandı

Dumanlara müdahale eden Bilecik Belediye İtfaiye Müdürlüğü personelini Osman Bulut kafasından yaralandı. Yaralı itfaiyeci olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan 1'i itfaiye eri olmak üzere 2 kişide etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan dumanların dışarı tahliye edilmesi için itfaiye ekiplerince bazı iş yerlerin camları kırılırken, dumanlara alışveriş merkezi içinde yakalanan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşadı.