10 kişinin hayatını kaybettiği büyük sel felaketinin üzerinden 48 yıl geçti

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede bundan 48 yıl önce tarihinin en büyük doğal felaketinin yaşandığını belirterek, "Sel felaketinde 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca hayvan telef olmuş ve onlarca ev yıkılmıştır" dedi.

Başkan Mustafa Yaman, 4 Haziran 1972 günü saatler 16.00 gösterdiğinde beldelerinde büyü bir sel faciasının yaşandığı belirtti. Yaman, "O gün şiddetli dolu ve yağış nedeniyle Bayırköy içindeki yağmur suyu tahliye kanalları, dolu, taş, kaya ve ağaç parçalarıyla kapanması dolayısıyla sel suları o zaman köy olan Bayırköyümüzün içine hızla giriş yapmış. Tren yolundaki raylar hızlı akan suya dayanamamış ve yer değiştirmiş, yoldan geçen araçlar suyun hızına dayanamayarak devrilmiş. Çok sayıda evde sular altında kalmıştı. Vatandaşlarımızın kimi evlerinden çıkmaya fırsat bulamamış, kimi ise arazilerinde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Sel felaketinde 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca hayvan telef olmuş ve onlarca ev yıkılmıştır. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken yakınlarına sabır diliyoruz. Allah bir daha böylesi büyük felaketleri yaşatmasın inşallah" dedi.