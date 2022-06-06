10 kurum arasından 2'ncilik ödülünün sahibi oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 10 farklı kurum ve kuruluş takımının katıldığı ‘Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda 2'incilik ödülünün sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2'inci oldu. 10 farklı kurum ve kuruluş takımının katıldığı turnuvada final oynama başarısı gösteren takım finalde 3-1'lik skorla Pazaryeri Halk Eğitim Merkezine kaybederek 2'incilik kupasının sahibi oldu. Turnuvaya Şeyh Edebali Üniversitesi'nin yanı sıra Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Milli Eğitim, Bilecik Gençlik ve Spor, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Dursun Fakıh Orta Okulu, Pazaryeri Halk Eğitim, 112 Acil Çağrı Merkezi, Bilecik Ceza İnfaz Kurumu takımları katıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, düzenlenen turnuvada 2'inci olan takım üyeleri Öğr. Gör. Hüseyin Mete Gündoğdu, Öğr. Gör. Sabır Ertekin ve Arş. Gör. Erkan Hüseyin Akpınar'ı makamında ağırlayarak tebrik etti. Elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Rektör Beydemir, önümüzdeki bu tür etkinliklerde üniversitenin hedefinin birincilik olduğunun altını çizdi.