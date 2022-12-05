102 yıl önceki heyecan yeniden canlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait temellerin atıldığı Bilecik'e ilk ziyareti bundan 102 yıl önce 5 Aralık 1920'de gerçekleşti. Bugün aynı yerde Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı yeniden canlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında, tarihe ''Bilecik Mülakatı'' olarak geçen 5 Aralık 1920 tarihinde T.B.M.M ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilciler, Bilecik istasyon binasında bir araya geldi. Bu buluşmanın 102'nci yılında Bilecik Garı'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk şiirlerini okudu.

"Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bilecik, Cumhuriyeti'nde temellerinin atılmasında kilit rol oynadı"

Folklor gösterisi ile süren programında konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Bundan 102 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihin önemli sayfalarına, adını altın harflerle yazdıran bir günü, tam da gerçekleştiği zamanda yeniden bulunduğumuz Bilecik tren istasyonunda aynı duygu ve inançla yaşıyor ve yaşatıyoruz. 3 kıtaya 6 asır boyunca, hak, adalet ve hoşgörü dağıtan şanlı Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bilecik, Cumhuriyeti'nde temellerinin atılmasında kilit rol oynadı" dedi.

Ardından 102 yıl önce Atatürk'ün Bilecik Garı'na geldiği an ve görüşme canlandırılırken, katılımcılar bu canlandırmayı ayakta alkışladı. Program Bilecik İstasyon Binası içindeki sergiyi protokol üyelerin gezmesiyle son buldu.